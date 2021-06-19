Путин назвал поддержку молодежи и семей с детьми приоритетами для работы «ЕР»

Приоритетами в работе «Единой России» являются поддержка семей с детьми и молодежи. Для этого партия выстраивает целую линейку адресных мер, фокусирует внимание на развитии экономики регионов, сфер здравоохранения и образования. Об этом Президент России Владимир Путин заявил, на юбилейном, XX съезде парти, сообщает пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия».

«Мы последовательно выстраиваем здесь целую линейку адресных мер — с 1 июля начнутся выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. По-разному в жизни бывает, но есть ребенок — мы обязаны поддержать. Предусмотрена и помощь будущим мамам, которые находятся в сложном материальном положении, также будет повышен размер больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет», — перечислил он.

Путин полагает, что сложившуюся непростую ситуацию в демографии можно и нужно изменить, так как «благополучная крепкая семья с детьми — это и есть будущее России». Для улучшения обстановки требуется сформировать целостную поддержку малообеспеченных семей, постоянно дополнять и расширять уже принятые решения.

«Такая задача поставлена Правительству. Знаю, что у „Единой России“ на этот счет также есть свои предложения, и предыдущие решения принимались совместно, но в ходе работы с людьми, напрямую, у вас возникают соответствующие идеи, оформленные в виде проектов законов», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что до 2026 года необходимо значительно уменьшить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми. К этому времени должен быть увеличен достаток российских семей, доходы всех граждан.

Еще одна задача партии — уделить необходимое внимание молодежи: ввести программы поддержки занятости, помогать молодому человеку найти место в жизни. При этом, напомнил Путин, важно не забывать слушать и подхватывать инициативы самой молодежи, учитывать запросы населения в каждом регионе.

«Здесь партии нужно наладить более активное сотрудничество с региональными командами, с коллегами на местах. В ближайшее время будет запущена постоянно действующая программа поддержки молодежной занятости. Нужно помочь молодому человеку найти работу, свое место в жизни», — добавил Путин, отметив, что лидерство политической силы невозможно без интересной программы, а также ее созвучности устремлениям молодежи.