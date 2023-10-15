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Путин: Многополярный мир возникает из-за роста потенциала стран
Многополярный мир возникает из-за увеличения потенциала разных стран, в частности, КНР. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, фрагмент которого показало китайское Центральное телевидение.
«Многополярный мир создается сам по себе, по факту. И происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран, в том числе и не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики», — заметил глава российского государства.
Путин также оценил как актуальные некоторые концепции, предложенные Председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет о строительстве сообщества единой судьбы человечества, а также об инициативах глобальной безопасности, глобального развития и глобальной цивилизации.
В том же интервью Президент РФ отметил, что, на его взгляд, Председатель КНР является признанным мировым лидером, который умеет смотреть в будущее.
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