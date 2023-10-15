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Руc Тат
Политика 15 октября 2023 08:39

Путин заявил, что Си Цзиньпин умеет смотреть в будущее

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Путин заявил, что Си Цзиньпин умеет смотреть в будущее
Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: kremlin.ru

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин является признанным мировым лидером, который умеет смотреть в будущее. Об этом Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG), фрагмент которого показало китайское Центральное телевидение.

«Это, конечно, один из признанных мировых лидеров. Не принимает решения сиюминутного характера на основе какой-то конъюнктуры текущей. Он (Си Цзиньпин — прим. Т-и) оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее», — заметил российский лидер.

По мнению Путина, это очень важно, так как именно это качество, на его взгляд «отличает настоящего мирового лидера» от временщиков, «которые приходят на пять минут, чтобы покрасоваться на международной площадке, и так же исчезают незаметно».

Президент РФ также назвал Председателя КНР «основательным, спокойным, но деловым и надежным партнером», в исполнении заключенных с которым договоренностей можно быть уверенным.

Третий форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине 17 и 18 октября. Во время него должны состояться переговоры российского и китайского лидеров.

#Владимир Путин #Си Цзиньпин #россия и китай
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