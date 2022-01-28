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Официальная хроника
28 января 2022  17:53

Путин – Макрону: Важно соблюдение Киевом минского «Комплекса мер»

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном отметил важность соблюдения Киевом положений минского «Комплекса мер». Об этом сообщается на портале Кремля. 

Стороны обсудили ряд важных актуальных тем, касающихся как двусторонних отношений России и Франции, так и вопросов международной повестки. 

«При обсуждении ситуации на Украине Владимир Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского „Комплекса мер“ и других договоренностей, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Путин и Макрон подтвердили настрой на дальнейшую работу России и Франции с учетом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран «нормандской четверки».

Президенты также обсудили сотрудничество в области атомной энергетики, отметили близость позиций двух стран по иранской ядерной программе. Кроме того, они обменялись мнениями о борьбе с коронавирусом.

#Владимир Путин #Эммануэль Макрон #минские соглашения
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