Путин и Макрон отметили близость позиций РФ и Франции по иранской ядерной программе

В разговоре Президента России Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном была затронута тема Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Главы государств отметили близость позиций РФ и Франции в данном вопросе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Отмечена близость позиций России и Франции, которые активно выступают за продолжение международных усилий по сохранению и реализации СВПД, а также одобрившей его резолюции 2231 Совета Безопасности ООН», — отмечается в сообщении.

Иранская ядерная сделка была заключена в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном.