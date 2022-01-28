Президенты России и Франции обсудили сотрудничество в области атомной энергетики

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух стран в области атомной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

В сообщении, в частности, говорится, что стороны рассмотрели «некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере атомной энергетики».

Стороны также обсудили ряд других актуальных вопросов. Среди них соблюдение Минских соглашений, вопросы безопасности и другие. Президенты стран также обменялись мнениями о борьбе с пандемией коронавируса.