Путин лично поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с тринадцатой годовщиной интронизации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ваше святейшество! Поздравляю Вас с праздником. День интронизации — день, который отмечает вся православная церковь именно как праздник», — обратился глава государства к предстоятелю РПЦ.

При этом Путин уверен, что годовщина интронизации — это «особое событие не только в жизни Русской православной церкви, но и всей страны». По мнению Президента РФ, дело в том, что «роль Русской православной церкви в жизни общества растет и она за последние годы приобрела очень большое значение».

«<…> всё, что Вы делаете для укрепления мира, согласия в России, в нашей стране, что Вы делаете для поддержания социального самочувствия в обществе, чрезвычайно важно для нашей страны», — подчеркнул Президент, обращаясь к патриарху.

Как отмечает РИА Новости, политик также вручил священнослужителю букет белых роз. Во время встречи дистанция между собеседниками была невелика, в отличие от прошедших ранее переговоров с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Патриарх в ответ поблагодарил главу государства за добрые слова и заметил, что церковь на протяжении всей истории всегда стремилась делать всё, чтобы человек становился лучше и чтобы человеку стало лучше, назвав это «двуединой задачей».

Соответственно, по словам владыки, церковь «всегда озабочена условиями, в которых люди живут, материальными, духовными условиями», а также «духовным возрастанием личности» — даже независимо от тех трудностей, с которыми сталкивается человек.

«Не всегда с полным успехом она справляется с решением этих задач, но благодарю Бога за то, что сегодня Русская церковь делает всё для того, чтобы действительно жизнь человека становилась лучше и чтобы наш человек тоже возрастал — в первую очередь духовно, интеллектуально и даже физически становился здоровее», — заключил патриарх Кирилл.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин может встретиться с патриархом Кириллом в день его интронизации.