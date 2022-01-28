Путин может встретиться с патриархом Кириллом в день его интронизации

Президент Путин планирует встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом 1 февраля, в день интронизации епископа РПЦ. Об этом, как передает РИА Новости, журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Говоря о планах Президента на предстоящую неделю, Песков отметил, что она будет насыщенной. «Много на неделе деловых встреч. Во вторник будет день интронизации патриарха Кирилла, традиционно Президент встречается с патриархом в этот торжественный день», — цитирует издание представителя московского Кремля.

Интронизация патриарха Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя. Митрополит Кирилл стал 16-м по счету патриархом Московским и Всея Руси.