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Ру Тат
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Официальная хроника
28 января 2022  14:47

Путин может встретиться с патриархом Кириллом в день его интронизации

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Президент Путин планирует встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом 1 февраля, в день интронизации епископа РПЦ. Об этом, как передает РИА Новости, журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Говоря о планах Президента на предстоящую неделю, Песков отметил, что она будет насыщенной. «Много на неделе деловых встреч. Во вторник будет день интронизации патриарха Кирилла, традиционно Президент встречается с патриархом в этот торжественный день», — цитирует издание представителя московского Кремля.

Интронизация патриарха Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя. Митрополит Кирилл стал 16-м по счету патриархом Московским и Всея Руси.

#Владимир Путин #патриарх Кирилл
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