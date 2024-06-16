Путин: Курбан-байрам служит сближению людей

Президент России Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин поздравил живущих в стране мусульман с праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Знаменуя окончание паломничества мусульман к древним религиозным святыням, Курбан-байрам служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама», — подчеркнул глава российского государства.

Путин также заметил, что жизнь российской уммы «обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения».

По словам Президента, мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким.

«И, конечно, важен их вклад в единение нашего народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России», — добавил он.

В завершение Владимир Путин пожелал российским мусульманам здоровья, успехов и всего наилучшего.