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Путин: Курбан-байрам служит сближению людей
Президент России Владимир Путин поздравил живущих в стране мусульман с праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Знаменуя окончание паломничества мусульман к древним религиозным святыням, Курбан-байрам служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама», — подчеркнул глава российского государства.
Путин также заметил, что жизнь российской уммы «обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения».
По словам Президента, мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким.
«И, конечно, важен их вклад в единение нашего народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России», — добавил он.
В завершение Владимир Путин пожелал российским мусульманам здоровья, успехов и всего наилучшего.
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