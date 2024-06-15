Минниханов о празднике Курбан-байрам: Это время нравственного очищения

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником Курбан-байрам.

«Дорогие мусульмане Татарстана!

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со священным праздником Ид аль-Адха – Курбан-байрам.

В этот благословенный день мусульмане всего мира, обращая свои взоры к священной Мекке, благодарят Всевышнего Аллаха за его бесконечные милости. Курбан-байрам – это время нравственного очищения, духовных подвигов, благородных дел и бескорыстных поступков.

Совершая хадж к святым местам и принося искупительную жертву, верующие приобщаются к вечным ценностям, объединяются в стремлении к самосовершенствованию, укрепляют веру в идеалы добра и справедливости. Мы искренне верим, что наши молитвы о даровании благ, укреплении единства, мира и согласия будут услышаны Всевышним и сделают нашу жизнь духовно богаче и содержательнее.

Отрадно, что в условиях существующих вызовов мусульмане республики, вместе с православными и представителями других религий, наглядно демонстрируют свою приверженность традиционным ценностям, оказывая поддержку всем нуждающимся, пожилым людям, многодетным семьям и родственникам защитников Отечества. Особое звучание это приобретает в Год семьи, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Уверен, что празднование Курбан-байрама в Татарстане пройдёт, как и в прежние годы, в благочестивой и доброжелательной атмосфере, а участниками мероприятий станут не только татарстанцы, но и многочисленные гости нашей республики.

Желаю всем счастья, мира, добра, благополучия и помощи Всевышнего в ваших благих начинаниях!

С праздником, дорогие друзья!» – говорится в поздравлении.

Курбан-Байрам является одним из главных мусульманских праздников. У праздника жертвоприношения нет постоянной даты, он отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после Ураза Байрам (праздника, который отмечается по случаю окончания поста). В 2024 году Курбан-Байрам приходится на воскресенье 16 июня. Продолжаться он будет до 20 июня включительно.