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Минниханов о празднике Курбан-байрам: Это время нравственного очищения
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником Курбан-байрам.
«Дорогие мусульмане Татарстана!
Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас со священным праздником Ид аль-Адха – Курбан-байрам.
В этот благословенный день мусульмане всего мира, обращая свои взоры к священной Мекке, благодарят Всевышнего Аллаха за его бесконечные милости. Курбан-байрам – это время нравственного очищения, духовных подвигов, благородных дел и бескорыстных поступков.
Совершая хадж к святым местам и принося искупительную жертву, верующие приобщаются к вечным ценностям, объединяются в стремлении к самосовершенствованию, укрепляют веру в идеалы добра и справедливости. Мы искренне верим, что наши молитвы о даровании благ, укреплении единства, мира и согласия будут услышаны Всевышним и сделают нашу жизнь духовно богаче и содержательнее.
Отрадно, что в условиях существующих вызовов мусульмане республики, вместе с православными и представителями других религий, наглядно демонстрируют свою приверженность традиционным ценностям, оказывая поддержку всем нуждающимся, пожилым людям, многодетным семьям и родственникам защитников Отечества. Особое звучание это приобретает в Год семьи, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
Уверен, что празднование Курбан-байрама в Татарстане пройдёт, как и в прежние годы, в благочестивой и доброжелательной атмосфере, а участниками мероприятий станут не только татарстанцы, но и многочисленные гости нашей республики.
Желаю всем счастья, мира, добра, благополучия и помощи Всевышнего в ваших благих начинаниях!
С праздником, дорогие друзья!» – говорится в поздравлении.
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