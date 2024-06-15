Муфтий Татарстана: В дни Курбан-байрама всегда царит атмосфера добра

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Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин поздравил верующих с Курбан-байрамом. Обращение опубликовано на сайте Духовного управления мусульман РТ.

«От всей души поздравляю вас с наступающим гаетом и желаю, чтобы ваши жертвоприношения и поклонения были приняты Всевышним!» — сказано в сообщении.

Камиль Самигуллин отметил, что Курбан-байрам — это праздник, воспевающий славу человеческой преданности Аллаху и его бесконечной милости по отношению к своим созданиям. Он подчеркнул, что мусульмане, согласно великой мудрости Создателя, укрепляют дружественные отношения с соседями и родственниками, радуют свои семьи и помогают нуждающимся, поэтому в дни Курбан-байрама всегда царит атмосфера добра, духовной чистоты и любви ко Всевышнему.

«В благословенные дни Курбан-гаета от всей души желаю всем мусульманам, чтобы Аллах позволил нам жить по своим предписаниям и заветам своего посланника. Пусть Он увеличит нам награды за наши поклонения и курбаны и удостоит нас своим довольством! Пусть каждый дом всегда будет наполнен баракатом, благополучием и озарен светом имана!» — заключил муфтий.

Ранее с праздником поздравил жителей республики Раис Татарстана Рустам Минниханов.