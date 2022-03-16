Путин: Когда у Киева появилось бы свое ядерное оружие, первой целью была бы Россия

В ближайшем будущем у киевского режима могло появиться свое ядерное оружие, которое было бы использовано против России, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер напомнил о заявлении властей Украины о намерении создать свое собственное токсичное вооружение.

«Это была реальная угроза. Уже в обозримом будущем при зарубежном техническом содействии пронацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения и целью для него, конечно, была бы Россия», — сказал он на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что кризис на Украине был спровоцирован Западом.

Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что именно страны НАТО и союзники подталкивают Киев к кровопролитию.