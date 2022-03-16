Лавров заявил, что кризис в отношениях с Западом спровоцирован не Украиной

Нынешний кризис в отношениях с Западом не был спровоцирован ситуацией вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не сейчас началось, это все не из-за Украины», — сказал министр.

Он напомнил, что давление на Москву оказывалось годами.

По словам Лаврова, еще во время того, как должность Президента США занимал Дональд Трамп, бывший госсекретарь Майк Помпео в ходе своего «африканского турне» призывал руководство разных стран не поддерживать торговые отношения с Россией и Китаем и не получать от них инвестиции.

«Это было задолго до нынешних событий», — заключил глава МИД РФ.

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.

На переговорах с главами МИД Украины и Турции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что Россия справится со всеми ограничениями со стороны НАТО и Евросоюза.