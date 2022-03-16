Путин заявил, что Запад своими действиями подталкивает Киев к кровопролитию

Страны Запада всеми своими действиями толкают Киев к кровопролитию, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников», – сказал глава государства на Совещании по обсуждению мер социально-экономической поддержки регионов РФ.

По мнению Путина, истинная цель НАТО и его союзников – «ухудшить жизнь миллионов людей».

Он подчеркнул, что в последнее время их агрессия в сторону России стала совершенно очевидной и тотальной.

«Запад сорвал все маски приличия, напрашивается аналогия с антисемитскими наклонностями (национальной нетерпимости)», – подчеркнул российский лидер.

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что кризис на Украине был спровоцирован Западом.