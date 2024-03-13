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Путин: Киев пытается атаковать российские регионы, чтобы сорвать выборы Президента РФ
Президент России Владимир Путин назвал три причины попыток атак киевского режима российских регионов. Об этом он рассуждал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.
Глава государства отметил, что атаки происходят на фоне неудач ВСУ на линии соприкосновения, им необходимо хоть что-то показать.
«Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое, — перечислил Путин. — Второе, это информационный эффект, о котором я уже сказал».
В качестве третьей причины он назвал стремление киевского режима получить какой-то аргумент, козырь, «если хоть что-то получится», в возможном будущем переговорном процессе.
«Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами „сыт, пьян и нос в известном материале“, с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать, — добавил Президент. — Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим».
Также во время интервью глава государства прокомментировал антироссийские заявления Президента Франции Эммануэля Макрона и запись разговора высокопоставленных офицеров Германии с обсуждением ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus.
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