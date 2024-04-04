Путин: К 2030 году минимальный размер оплаты труда должен вырасти почти в два раза

К 2030 году минимальный размер оплаты труда должен вырасти почти в два раза. Об этом Президент Владимир Путин сказал на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России. Трансляция шла в телеграм-канале Кремля.

«Мы обязательно продолжим индексировать минимальный размер оплаты труда, который уже заметно повышен при содействии профсоюзов. Здесь мы с вашим руководством постоянно дискутировали на этот счет в последние месяцы и годы. К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое – до 35 тыс. рублей», – сказал глава государства.

Напомним, 29 февраля на ежегодном послании Федеральному Собранию Президент поставил задачу поднять уровень МРОТ до 35 тыс. рублей за шесть лет. Глава государства поручил Правительству обеспечить его рост опережающими темпами.