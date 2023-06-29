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Путин: Из-за санкций и ухода западных компаний из России мир не рухнул
Из-за санкций, введенных коллективным Западом, и ухода зарубежных компаний с рынка России мир не рухнул. Об этом на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил Президент Владимир Путин.
«Как уже говорил и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Они активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что в результате этого вся экономика России двигается вперед, и привел в пример рост ВВП в годовом выражении на 5,4%. Он также призвал формировать экономику предложения, при которой страна сама создает товары и услуги.
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