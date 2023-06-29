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Экономика 29 июня 2023 15:43

Путин: ВВП России в годовом выражении вырос на 5,4%

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Валовой внутренний продукт России за год вырос на 5,4%. Об этом на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил Президент Владимир Путин.

«Назову несколько показателей. Я вчера об этом, будучи в Дагестане, говорил, но здесь не грех и повторить. ВВП России за год – от мая к маю – вырос на 5,4%. Это достойный показатель», – сказал глава государства.

Заявление российского лидера поддержали аплодисментами, после Путин также привел в пример рост показателя обрабатывающей промышленности составил 12,8%.

«Что касается роста обрабатывающей промышленности, то там рост измеряется двухзначными цифрами – 12,8%», – рассказал Путин, подчеркнув, что это не только за счет оборонно-промышленого комплекса.

#Владимир Путин #ВВП России
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