Путин: ВВП России в годовом выражении вырос на 5,4%

Валовой внутренний продукт России за год вырос на 5,4%. Об этом на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил Президент Владимир Путин.

«Назову несколько показателей. Я вчера об этом, будучи в Дагестане, говорил, но здесь не грех и повторить. ВВП России за год – от мая к маю – вырос на 5,4%. Это достойный показатель», – сказал глава государства.

Заявление российского лидера поддержали аплодисментами, после Путин также привел в пример рост показателя обрабатывающей промышленности составил 12,8%.

«Что касается роста обрабатывающей промышленности, то там рост измеряется двухзначными цифрами – 12,8%», – рассказал Путин, подчеркнув, что это не только за счет оборонно-промышленого комплекса.