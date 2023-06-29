Путин: России необходимо формировать экономику предложения

России необходимо формировать экономику предложения. Об этом на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил Президент Владимир Путин.

«Нам нужно <...> формировать экономику предложения, другими словами, экономику, которая живет не за счет потребления чужого, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что все это в силах нашей страны, все возможности для этого созидательного пути в России есть.