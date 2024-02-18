Путин: Историческая часть в интервью Карлсону непростая для западного зрителя, но важная

Фото: пресс-служба Кремля

Для западного зрителя историческая справка, приведенная в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, может быть непростой, но для Президента Владимира Путина было важно донести до зарубежной аудитории смысл всего происходящего на Украине, то, как это чувствительно и важно для России. Видеофрагмент интервью российского лидера журналисту Павлу Зарубину опубликовано в телеграм-канале корреспондента.

Путин сказал, что он дал наиболее известную нормандскую теорию происхождения Древнерусского государства. Президент подчеркнул, что это лишь одна из версий, на самом деле корень российской государственности гораздо глужбе.

«Думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто, тем более для американцев, история Соединенных Штатов насчитывает 300 с небольшим лет, а я начал с 862 года. Поэтому, я думаю, что для американской аудитории это было непросто. Но все-таки, я думаю, и для нас самих, и для зрителей за рубежом важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны всё, что происходит на украинском направлении», – объяснил глава государства.

Напомним, 9 февраля было опубликовано интервью Президента России Такеру Карлсону, который для этого прилетел в Москву. В Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ) порог в 100 млн просмотров был достигнут в первый же день – примерно за 14 часов после публикации (видео было размещено в 2.25 по московскому времени). Около полуночи, с 13 на 14 февраля, цифра достигла 200 млн.

Кроме того, 14 февраля в 23.00 на сайте Кремля было опубликовано интервью Владимира Путина Павлу Зарубину, во время которого глава государства признался, что был готов к более острым вопросам со стороны американского журналиста, однако тот выбрал другую тактику, из-за чего российский лидер «полного удовольствия от этой встречи не получил».