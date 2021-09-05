Владимир Путин: Игры стран СНГ укрепят международное гуманитарное сотрудничество

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей первых Игр стран СНГ, которые стартовали в Казани 4 сентября. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин считает идею организации Игр важной и востребованной инициативой, призванной объединить молодежь СНГ вокруг ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни. По его словам, «проведение этих масштабных соревнований будет содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества».

«Уверен, что Игры позволят молодым спортсменам продемонстрировать волевой характер и победный настрой, оценить свои способности и физическую подготовку в преддверии престижных мировых стартов, Олимпийских Игр.

Со своей стороны отмечу — мы сделаем все возможное, чтобы первые Игры стран СНГ прошли на самом высоком уровне, стали настоящим праздником для участников и болельщиков, запомнились вдохновением честной спортивной борьбы и яркими эмоциями на трибунах», — сказал глава государства.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Казани состоялось открытие первых Игр стран СНГ. В них будут участвовать более 1,1 тыс. спортсменов из девяти стран СНГ. Во Дворце единоборств «Ак Барс» были разыграны все комплекты наград по вольной борьбе.