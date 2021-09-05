На Играх стран СНГ в Казани разыграны первые медали

В субботу во Дворце единоборств «Ак Барс» были разыграны все комплекты наград по вольной борьбе на Играх стран СНГ.

Первыми в поединках за медали выступили спортсменки, и больше всего удача сопутствовала россиянкам. Они победили в весовой категории 50 кг — Мария Тюмерекова, 53 кг — Екатерина Вербина, 57 кг — Виктория Ваулина, 59 кг — Анастасия Сидельникова, 62 кг — Анастасия Парохина, 65 кг — Динара Кудаева, 68 кг — Вусала Парфинович, 72 кг — Марина Суровцева, 76 кг — Евгения Захарченко. И только в категории 55 кг золото досталось представительнице Киргизии Калмире Билимбековой.

У мужчин россияне также были вне конкуренции. В категории до 57 кг победил Ахмед Идрисов. «Я был уверен, что смогу отстоять победу. Все прошло для меня отлично, хорошо подготовились к этому турниру», — отметил борец после поединка.

В категории до 61 кг первенствовал Муслим Мехтиханов, 65 кг — Алик Хадарцев. «Чуть расслабился в начале, но не растерялся и довел победу до конца. Удача была на моей стороне», — резюмировал победитель.

В категории до 70 кг первенствовал Курбан Шираев, 74 кг — Чермен Валиев, 97 кг — Хох Хугаев, 125 кг — Ален Хубулов.

Азербайджанские борцы составили конкуренцию россиянам, победив в категориях до 79 кг — Ашраф Аширов, 86 кг — Абубакар Абакаров, 92 кг — Осман Нурмагомедов. Все они в финальных схватках одолели россиян.

Завтра свои медали разыграют боксеры.