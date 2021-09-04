Международная дружба и подготовка к Олимпиаде: в Казани открыли первые игры стран СНГ

Сегодня в столице Татарстана состоялась церемония открытия первых игр стран СНГ. В чем особенность игр и как приветствовали участников в Татарстане - в материале ИА «Татар-информ».

На параде флагов перед выступлением почетных гостей каждая из делегаций была представлена национальным танцем.

Фото © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Приветствие Владимира Путина и Рустама Минниханова

Церемония открытия соревнований началась с парада флагов девяти стран участниц: Азербайджана, Армении, Беларуссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и России. После чего приветственное слово от Президента Российской Федерации Владимира Путина зачитал замминистра спорта РФ Алексей Морозов.

Алексей Морозов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Считаю идею организации первых игр стран СНГ важной и востребованной инициативой, призванной для того, чтобы объединить молодежь вокруг ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни. Проведение этих масштабных соревнований посодействует укреплению молодежного гуманитарного сотрудничества, а также поможет молодым спортсменам оценить свои способности и подготовку в преддверии престижных мировых стартов и Олимпийских игр», – зачитал приветствие Владимира Путина Алексей Морозов.

В церемонии также принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, который поприветствовал участников игр и пожелал им спортивных успехов и хорошей погоды на время соревнований.

Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Для нас большая честь принимать вам и организовывать первые игры стран СНГ. Уверен, что в Казани вам понравится, и вы станете нашими гостями не только в роли спортсменов. Мы сделаем все, чтобы ваше пребывание было комфортным и успешным», – обратился к гостям соревнований Минниханов.

На параде флагов перед выступлением почетных гостей каждая из делегаций была представлена национальным танцем. После представления для участников и гостей соревнований прошла большая концертная программа с участием ведущих коллективов Татарстана.

После представления для участников и гостей соревнований прошла большая концертная программа с участием ведущих коллективов Татарстана. Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Первый спортивный проект такого масштаба в СНГ

Игры стран стали первыми подобными соревнованиями в истории. Спортивные состязания на уровне содружества проводились и раньше, но таких масштабов еще не достигали, сказал заместитель председателя исполкома СНГ Леонид Анфимов.

Леонид Анфимов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Сегодня в уютной Казани проходит знаменательное событие, которое будет вписано в историю стран СНГ. Впервые открывается столь масштабное спортивное мероприятие. Соревнования на уровне содружества проводились и раньше, но такого масштабного проекта ещё не было. Я думаю, что он выйдет далеко за пределы стан СНГ, потому что мы уже начали рассылать приглашения и в другие государства. Мы хотим показать, что СНГ открыто не только для политического, но и спортивного сотрудничества», - сказал Анфимов.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В Казань приехали более 1,1 тыс. спортсменов из девяти стран СНГ. Игры пройдут по 16 видам спорта на 11 площадках с 4 по 11 сентября. Будет разыграно 182 комплекта наград.

Место проведения следующих игр определят на форуме «Россия - спортивная держава» в Казани

Игры планируют проводить раз в два года в разных странах содружества. Следующая страна будет определена на форуме «Россия – спортивная держава» 9 сентября на совете по физической культуре стран СНГ, сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Игры планируют проводить раз в два года в разных странах содружества. Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Игры стран СНГ – это революционный проект. Главы делегаций смогут посетить форум "Россия - спортивная держава", который пройдет в Казани с 8 по 10 сентября. Там мы определим следующую страну, которая примет соревнования. Надеемся, что они пройдут через два года», - сообщил министр.

Он подчеркнул, что игры планировались давно, и вот, наконец, несмотря на все ковидные ограничения, они состоятся.

Спортсмены рассматривают игры стран СНГ как подготовку к будущей Олимпиаде

Игры стран СНГ – это великолепная площадка для подготовки к грядущим юношеским Олимпийским играм, которые пройдут в следующем году в Париже, поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» боксер из Казахстана Батырхан Сейтенов.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Организация на высшем уровне. Мы готовились и играм стран СНГ как к Олимпиаде. К тому же, это прекрасный способ набраться опыта на больших соревнованиях. Здесь собраны хорошие спортсмены и высокий уровень конкуренции», – сказал боксер.

Напомним, что на играх стран СНГ принимают участие только спортсмены младше 23 лет, для которых соревнование должно стать источником опыта выступлений на масштабных международных соревнованиях.