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Экономика
29 ноября 2022  10:03

Путин и Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном

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Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера республики Руслан Желдибай, передает RT.

«В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании „тройственного газового союза“ в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», — сказал Желдибай. 

12 октября Владимир Путин также впервые озвучил идею переместить транзит с газопроводов «Северный поток» в Черное море. Позднее сообщалось, что Президент РФ и турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган договорились о создании хаба.

#Владимир Путин #Касым-Жомарт Токаев
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