Путин и Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера республики Руслан Желдибай, передает RT.

«В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании „тройственного газового союза“ в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», — сказал Желдибай.

12 октября Владимир Путин также впервые озвучил идею переместить транзит с газопроводов «Северный поток» в Черное море. Позднее сообщалось, что Президент РФ и турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган договорились о создании хаба.