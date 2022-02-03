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Политика
3 февраля 2022  20:42

Источник: Олаф Шольц посетит Россию 15 февраля

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц совершит визит в Россию 15 февраля, до этого он посетит Вашингтон и Киев, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

Источники газеты рассказали, что основная цель визитов — снижение напряженности вокруг Украины. Канцлер хочет активизировать дипломатические усилия по этой линии международной повестки.

8 февраля Олаф Шольц встретится с президентами Франции и Польши Эмманюэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине в рамках так называемого Веймарского треугольника. 

При этом в Кабмине ФРГ информацию о визите Канцлера в Россию не подтвердили, ссылаясь на то, что о графике на предстоящую неделю сообщается по пятницам.

Ранее во время интервью телеканалу ZDF Олаф Шольц заявил, что в скором времени посетит Москву для переговоров с Президентом России Владимиром Путиным. 

#Олаф Шольц
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