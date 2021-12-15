Путин и Си Цзиньпин обсудили возможность проведения саммита «пятерки» Совбеза ООН

Во время переговоров Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина обсуждалась возможность подготовки саммита «пятерки» членов Совбеза ООН. Стороны отметили необходимость осуществления идеи в 2022 году, рассказал РИА Новости помощник Президента РФ Юрий Ушаков.

«<...> они обсудили российскую идею о подготовке и проведении саммита „пятерки“ постоянных членов Совета Безопасности ООН. Оба лидера считают эту идею крайне полезной, будут вести дело к тому, чтобы она была осуществлена в следующем году», — заявил он.

Отмечается, что министерства иностранных дел РФ и КНР продолжат поддерживать постоянные контакты в этом вопросе.

Переговоры лидеров России и Китая проходили в формате видеосвязи. Так, Владимир Путин назвал отношения государств образцом сотрудничества в XXI веке, а Си Цзиньпин поблагодарил коллегу за противостояние попыткам вбить клин между РФ и КНР.