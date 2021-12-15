Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества XXI века

В 2021 году Россия и Китай отмечают 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. За это время отношения государств вышли на беспрецедентно высокий уровень, основанный на уважении и невмешательстве в дела друг друга. Об этом на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином заявил Президент России Владимир Путин.

«Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что действие договора продлено еще на пять лет и обе страны действуют с решимостью «превратить общую границу в „пояс“ вечного мира и добрососедства».