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Ру Тат
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Политика
15 декабря 2021  13:54

Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противостояние попыткам вбить клин между РФ и Китаем

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Президент России не раз высоко оценивал российско-китайские отношения, а также поддерживал усилия Китая, предпринимаемые для защиты национальных интересов. Об этом во время переговоров заявил Председатель КНР Си Цзиньпин. Он также поблагодарил коллегу за противостояние попыткам вбить клин между двумя странами, сообщает пресс-служба Кремля.

«В последнее время на различных мероприятиях вы давали высокую оценку российско-китайским отношениям, называя их примером взаимодействия государств в XXI веке, твердо поддерживали усилия Китая по защите ключевых национальных интересов, решительно выступали против попыток вбить клин между нашими странами. Я это высоко ценю», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Он добавил, что отношения России и Китая выдержали множество различных испытаний, доказав таким образом свою жизнеспособность.

«Мы с вами стоим у руля китайско-российских отношений и в различных формах поддерживаем тесные контакты по ключевым пунктам повестки», — подчеркнул Председатель КНР.

#Владимир Путин #си цзиньпин
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