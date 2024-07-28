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Политика 28 июля 2024 15:57

Путин и Патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру

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Президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Они осмотрели церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и святого благоверного великого князя Александра Невского.

Также во время визита предстоятель РПЦ наградил главу государства орденом святого благоверного великого князя Александра Невского I степени. Как ранее отмечал «Татар-информ», эта награда включена в перечень высших орденов Русской православной церкви.

Напомним, что Президент прибыл в Санкт-Петербург для участия в параде в честь Дня Военно-Морского флота. В своем выступлении он заявил, что этот день испытывает особую гордость за Россию, которая является морской державой.

#Владимир Путин #патриарх Кирилл
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