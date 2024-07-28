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Путин и Патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру
Президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Они осмотрели церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и святого благоверного великого князя Александра Невского.
Также во время визита предстоятель РПЦ наградил главу государства орденом святого благоверного великого князя Александра Невского I степени. Как ранее отмечал «Татар-информ», эта награда включена в перечень высших орденов Русской православной церкви.
Напомним, что Президент прибыл в Санкт-Петербург для участия в параде в честь Дня Военно-Морского флота. В своем выступлении он заявил, что этот день испытывает особую гордость за Россию, которая является морской державой.
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