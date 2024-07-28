Патриарх Кирилл наградил Путина орденом святого Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Президента РФ Владимира Путина орденом святого благоверного великого князя Александра Невского. Об этом сообщает ТАСС.

Орден святого благоверного великого князя Александра Невского входит в перечень высших орденов Русской православной церкви и является пятым по старшинству орденом РПЦ.

Девиз награды — «Не в силе Бог, а в правде». Это цитата из жития Александра Невского, приписываемая князю. Предусмотрены три степени ордена.

Награда учреждена определением предстоятеля РПЦ и Священного Синода от 13 апреля 2021 года по случаю 800-летия благоверного великого князя Александра Невского.