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Патриарх Кирилл наградил Путина орденом святого Александра Невского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Президента РФ Владимира Путина орденом святого благоверного великого князя Александра Невского. Об этом сообщает ТАСС.
Орден святого благоверного великого князя Александра Невского входит в перечень высших орденов Русской православной церкви и является пятым по старшинству орденом РПЦ.
Девиз награды — «Не в силе Бог, а в правде». Это цитата из жития Александра Невского, приписываемая князю. Предусмотрены три степени ордена.
Награда учреждена определением предстоятеля РПЦ и Священного Синода от 13 апреля 2021 года по случаю 800-летия благоверного великого князя Александра Невского.
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