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Политика 28 июля 2024 14:48

Патриарх Кирилл наградил Путина орденом святого Александра Невского

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Президента РФ Владимира Путина орденом святого благоверного великого князя Александра Невского. Об этом сообщает ТАСС.

Орден святого благоверного великого князя Александра Невского входит в перечень высших орденов Русской православной церкви и является пятым по старшинству орденом РПЦ.

Девиз награды — «Не в силе Бог, а в правде». Это цитата из жития Александра Невского, приписываемая князю. Предусмотрены три степени ордена.

Награда учреждена определением предстоятеля РПЦ и Священного Синода от 13 апреля 2021 года по случаю 800-летия благоверного великого князя Александра Невского.

#Владимир Путин #патриарх Кирилл #русская православная церковь
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