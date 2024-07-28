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Путин на параде в честь Дня ВМФ заявил о гордости за Россию — морскую державу
Россия является морской державой, и в День Военно-морского флота за нее испытывается особая гордость. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, принимая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.
«Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну — морскую державу», — подчеркнул в своей речи глава государства и Верховный главнокомандующий.
«Россия обрела этот важнейший статус благодаря своему геополитическому положению, великим географическим открытиям и колоссальному вкладу в изучение Мирового океана, но главное — победами, трудом, волей, отвагой и талантом наших флотоводцев и военных моряков», — добавил он.
До этого Путин, министр обороны РФ Андрей Белоусов и главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев обошли на катере выстроенные на Неве парадные линии боевых кораблей, в том числе иностранных. Президент поздравил личный состав их экипажей с праздником, отмечает ТАСС.
«Поздравляю с участием в праздновании Дня Военно-морского флота», — обратился российский лидер к экипажам нескольких иностранных кораблей.
Участниками смотра из судов зарубежных стран стали учебный корабль «Суммам» ВМС Алжира, эсминец с управляемым ракетным оружием «Цзяоцзуо» ВМС НОАК (в Петербург прибыл также нефтеналивной корабль обеспечения «Хунху») и фрегат «Табар» ВМС Индии, рядом с которыми встал корвет «Сообразительный» Балтийского флота ВМФ РФ. Гостями парада стали командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин и командующий ВМС Мьянмы контр-адмирал Хтейн Вин.
Всего к участию в параде в 2024 году привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка («Можайск»), четыре парусных судна (среди которых — линейный корабль «Полтава») и более 2,5 тыс. военнослужащих.
Видео: kremlin.ru.
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