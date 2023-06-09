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Путин и Пашинян решили обсудить работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным обсуждение деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он выразил намерение затронуть эту тему на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.
«В Нагорном Карабахе уже несколько месяцев нет газа и электроэнергии. Ситуация в Лачинском коридоре остается довольно напряженной. Должен подчеркнуть, что сейчас доставки продовольствия в Нагорный Карабах проводятся с помощью российских миротворцев, и это ограниченное количество продовольствия. В общем, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжается, и это тоже очень важный вопрос, и я уверен, сегодня его обсудим», — цитирует главу Правительства Армении РИА Новости.
Пашинян сообщил, что они с российским лидером регулярно проводят встречи и обсуждают широкий круг вопросов, в том числе касающийся двусторонней повестки.
Президент РФ сегодня находится в Сочи с рабочей поездкой. Ранее он встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, с которым обсудил актуальные вопросы в сфере безопасности. В частности, речь шла о планах по размещению на территории Беларуси российского ядерного оружия.
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