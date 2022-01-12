Путин и Пашинян обменялись мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане

Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время сегодняшнего телефонного разговора обменялись мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Стороны отметили «эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике».

Вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса заявил, что через два дня начнется вывод миротворческого контингента из республики. Массовые беспорядки в республике начались в первые дни января — в стране начались митинги из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Токаев отправил Правительство в отставку, на территории страны был введен режим чрезвычайного положения. В республику были направлены миротворцы ОДКБ, в том числе из России.

В ходе сегодняшнего телефонного разговора Путин и Пашинян также обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Стороны условились о продолжении контактов.