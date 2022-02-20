СМИ: Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Телефонные переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона были посвящены ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

При этом французская сторона рассматривала эти переговоры как «последнюю возможную и необходимую попытку избежать крупного конфликта на Украине», уточнили в Елисейском дворце.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заверил французского лидера, что не будет реагировать на «провокации» со стороны России и что он остается открытым к диалогу с властями РФ.

Вместе с тем, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, украинский лидер призвал правительства стран Запада прекратить так называемую «политику умиротворения» в отношении России.

Сегодня после переговоров с Путиным Макрон вновь позвонил Зеленскому. Беседа лидеров России и Франции продлилась 1 час 45 минут, о чем раньше сообщало ИА «Татар-информ».