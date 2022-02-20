Телефонный разговор Путина и Макрона продлился 1 час 45 минут

Телефонные переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона продлились 1 час 45 минут. Об этом сообщает Agence France-Presse.

«Телефонный разговор с Президентом [России] Путиным длился 1 час 45 минут. Президент [Французской] Республики в настоящее время разговаривает по телефону с Президентом [Украины] Зеленским», — цитирует агентство сообщение Елисейского дворца.

Переговоры Путина и Макрона начались в 11.00 по парижскому времени (13.00 по Москве). Накануне вечером французский лидер провел разговор с Зеленским, отмечает РИА Новости.