Путин и Лукашенко договорились наращивать военную мощь

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились продолжить наращивать военное взаимодействие и мощь Союзного государства, сославшись на нарастающую активность НАТО на внешних границах. Об этом сообщает РИА Новости.

Белорусский лидер сегодня прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Президент РФ подробно рассказал Лукашенко об отношении западных стран к предложениям по гарантиям безопасности.

По словам Путина, партнеры за океаном пока не воспринимают ключевые принципы, изложенные российской стороной. «Как уже говорил ранее, США и другие члены альянса пока не настроены, к сожалению, адекватно воспринимать эти три стержневых элемента нашей инициативы», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Президентом Беларуси.

В декабре прошлого года проекты договоренностей о гарантиях безопасности были переданы Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО. В январе состоялись переговоры на различных площадках, после чего США и Североатлантический альянс представили письменные ответы на предложения РФ. Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой государства Владимиром Путиным заявил, что возможности в переговорах по гарантиям безопасности с Западом пока не исчерпаны.