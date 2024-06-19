Ким Чен Ын: КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с РФ

Ким Чен Ын и Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Северная Корея на фоне ухудшения геополитической ситуации в мире планирует укреплять стратегическое взаимодействие с Россией. Об этом в начале переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным в Пхеньяне заявил Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, передает ТАСС.

«Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется. В такой ситуации мы намерены в дальнейшем укреплять стратегическое общение с Россией, с российским руководством», — заверил Высший руководитель Северной Кореи.

При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР будет безоговорочно поддерживать всю политику РФ. Он также выразил надежду на то, что в ходе переговоров сторонам удастся обменяться идеями для активизации сотрудничества и «хорошими мнениями по вопросам международной проблематики».

По мнению северокорейского лидера, отношения между двумя государствами «вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века». Соответственно, он убежден, что в ходе визита Президента России «пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин заявил о подготовке документа, который ляжет в основу отношений РФ и КНДР на долгие годы вперед.