Путин заявил о подготовке документа, который определит отношения РФ и КНДР

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Фото: kremlin.ru

Подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений России и Северной Кореи на долгие годы вперед. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, начиная переговоры в Пхеньяне с Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, передает ТАСС.

«В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», — пояснил глава российского государства.

В связи с этим Путин напомнил, что в прошлом, 2023 году исполнилось 75 лет с момента установления дипломатических отношений между странами, а в текущем 2024-м — 75 лет с подписания Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве СССР и КНДР.

Накануне стало известно, что Президент России и Высший руководитель Северной Кореи подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Было опубликовано соответствующее распоряжение российского лидера.

При этом Министерство иностранных дел РФ сможет в ходе переговоров вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера.