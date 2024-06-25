Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Дагестане

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основной темой беседы стала ситуация в Дагестане, где 23 июня произошли теракты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил преступную вылазку террористов в Дагестане, выразил чувства солидарности с российским народом, искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отмечается в тексте.

Глава российского государства поблагодарил лидера Турции за поддержку. Также стороны выступили за продолжение тесной совместной работы в рамках борьбы с терроризмом.

В заключение Путин и Эрдоган условились встретиться на саммите ШОС в Казахстане 3-4 июля.

В воскресенье в Дагестане произошла стрельба . По данным Национального антитеррористического комитета, в Махачкале и Дербенте совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По официальным данным НАК, убиты священник Русской православной церкви и сотрудники полиции. Позже стало известно о гибели более чем 15 полицейских. По последним данным, число погибших выросло до 20, передает РИА Новости.

ВСУ в 12.15 мск 23 июня нанесли террористический удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Подрыв части ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.