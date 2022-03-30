news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
30 марта 2022  21:57

Путин и Драги обсудили оплату поставок природного газа рублями

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Италии Марио Драги, передает пресс-служба Кремля. 

Путин проинформировал собеседника о ходе российско-украинских переговоров. Напомним, накануне прошла очередная личная встреча делегаций двух стран в Стамбуле. 

Также были даны пояснения в связи с решением российской стороны о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в недружественные страны, куда входит и Италия.

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное