Путин и Драги обсудили оплату поставок природного газа рублями

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Италии Марио Драги, передает пресс-служба Кремля.

Путин проинформировал собеседника о ходе российско-украинских переговоров. Напомним, накануне прошла очередная личная встреча делегаций двух стран в Стамбуле.

Также были даны пояснения в связи с решением российской стороны о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в недружественные страны, куда входит и Италия.