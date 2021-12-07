Путин и Байден начали переговоры по защищенной видеосвязи

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, сообщает ТАСС.

Беседа пройдет в закрытом формате без возможности трансляции, но первые минуты общения лидеров двух государств появятся в сети после завершения переговоров.

Основными темами обсуждения станут напряженная ситуация вокруг Украины, военное продвижение НАТО около границ России и инициатива российского Президента о гарантии безопасности.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на напряженные отношения между РФ и США, переговоры глав государств все равно имеют смысл, но особого «прорыва» от этого диалога ждать не следует.