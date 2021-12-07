Песков заявил, что разговор Путина и Байдена имеет смысл несмотря на негативный фон

Несмотря на сложности в отношениях России и США, разговор президентов двух государств Владимира Путина и Джо Байдена все же имеет смысл, тем более в такое непростое время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщил телеканал RT.

Представитель Кремля отметил, что особого «прорыва» от этого диалога не ожидается.

Песков добавил, что Путин, как и всегда, будет общаться со своим американским коллегой не на эмоциях, а руководствуясь исключительно интересами России.

«Россия ищет хороших и предсказуемых отношений с США и не собирается ни на кого нападать, однако у неё есть „красные линии“», — объяснил он.

Переговоры Путина с Байденом состоятся 7 декабря в 18:00 по московскому времени по защищенной видеосвязи.