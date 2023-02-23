Путин: Фонд поддержки участников СВО будет напрямую подчиняться Правительству

Президент России Владимир Путин сообщил, что создаваемый в России фонд по поддержке семей погибших участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) будет напрямую подчинен правительству РФ. Об этом глава государства сказал в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата, эфир вел телеканал «Россия 24».

«Мы его впишем в чисто государственную структуру. Он итак будет государственным, но мы сделаем просто структуру. Я думаю так. Мы, конечно, должны посоветоваться еще и с депутатами, и с Министерством обороны. Впишем его и подчиним напрямую Правительству. Это должна быть такая мощная, хорошая структура», – сказал Президент.

Он подчеркнул главную задачу фонда – за каждым человеком, каждой семьей должен быть закреплен отдельный социальный работник.

Напомним, о создании фонда Путин сообщил в послании Федеральному собранию 21 февраля. Предполагается, что фонд будет оказывать комплексную и адресную поддержку, координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации.