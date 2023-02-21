Путин поручил создать фонд помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранов

Президент России Владимир Путин предложил создать фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранов спецоперации. Фонд будет оказывать комплексную и адресную поддержку, координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации.

«Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить детей, дать им образование. Семья каждого должна быть окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», – сказал Путин в своем послании Федеральному собранию.

Также фонд будет помогать в образовании детей из семей погибших военных, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве и получении новой профессии. «Отдельная важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается», – подчеркнул Путин.

Правительство вместе с регионами должно в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы. Услуги в фонде должны оказываться по принципу одного окна «без казенщины и бюрократии», подчеркнул Президент.

«За каждой семьей погибшего, каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник», – сказал Путин.