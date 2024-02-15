Путин: Если народы России хотят сохраниться, в семьях должно быть как минимум два ребенка

Если народы России хотят сохраниться, в семьях должно быть как минимум два ребенка. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, передает РИА Новости.

«Всё, что мы делаем, так или иначе связано с поддержкой семьи. Если мы хотим сохраниться как этнос — ну, или как этносы, населяющие Россию, — [в семье] должно быть как минимум два ребенка», — подчеркнул глава государства.

«Два человека производят двух детей, количество людей остается прежним, не уменьшается. Если один ребенок — уменьшается количество», — констатировал в связи с этим Путин.

«А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребенка», — резюмировал Президент. Соответственно, по его словам, Государство поддерживает семьи, особенно с несколькими детьми, поскольку это способ сохранить народы РФ и развивать страну.

В ноябре прошлого, 2023 года Владимир Путин своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. Отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент анонсировал продление программы «Молодая семья» после 2025 года.