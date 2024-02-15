Зарипова: За десять лет в Татарстане число многодетных семей выросло в два раза

За десять лет в Татарстане число многодетных семей выросло в два раза — до 50 тыс. Сейчас 160 тыс. детей проживают в многодетных семьях республики. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.

Спикер заявила, что это положительный результат национального проекта «Демография», который реализуется в нашей стране по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«Только за прошлый год по линии Социального фонда было выделено более 13 млрд рублей (на меры поддержки — прим. Т-и), а по линии нашего министерства — порядка 25 млрд рублей», — уточнила Зарипова.

По ее словам, в последние годы появилось такое понятие, как «детский бюджет» — средства, которые идут на поддержку семей с детьми. Это не только меры социальной поддержки, но и бесплатные кружки, питание в школах, отдых в летних лагерях и санаторно-курортное лечение, если имеются медицинские показания.