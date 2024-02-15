Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин анонсировал продление программы «Молодая семья» после 2025 года
Программа «Молодая семья» пользуется поддержкой государства и будет продлена на период после 2025 года. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, передает ТАСС.
«Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, — это безусловный приоритет. Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год», — подчеркнул Президент.
«Не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования», — заверил он.
«По-моему, 14,5 млрд [рублей] в прошлом году по этой программе отфинансировали. И в этом планируется где-то примерно такая сумма, чуть побольше — 14,7 млрд», — уточнил Путин.
Претендовать на субсидию в рамках программы «Молодая семья» могут супруги с гражданством РФ в возрасте до 35 лет с наличием или отсутствием детей, молодые семьи с наличием одного и более детей, даже если один из супругов не имеет российского гражданства, и родители-одиночки в возрасте до 35 лет с наличием одного ребенка.
Семья должна быть платежеспособной. Государство предоставляет субсидию в 30% или 35% от стоимости жилья, а остальное ее получатели выплачивают сами (сразу или в ипотеку). Наличие средств на доплату нуждается в подтверждении.
При этом семья считается нуждающейся в улучшении жилищных условий, если все ее члены обеспечены жилой площадью менее установленной в регионе нормы или проживают в помещении, не соответствующем техническим и санитарным требованиям.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»