Путин анонсировал продление программы «Молодая семья» после 2025 года

Программа «Молодая семья» пользуется поддержкой государства и будет продлена на период после 2025 года. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, передает ТАСС.

«Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, — это безусловный приоритет. Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год», — подчеркнул Президент.

«Не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования», — заверил он.

«По-моему, 14,5 млрд [рублей] в прошлом году по этой программе отфинансировали. И в этом планируется где-то примерно такая сумма, чуть побольше — 14,7 млрд», — уточнил Путин.

Претендовать на субсидию в рамках программы «Молодая семья» могут супруги с гражданством РФ в возрасте до 35 лет с наличием или отсутствием детей, молодые семьи с наличием одного и более детей, даже если один из супругов не имеет российского гражданства, и родители-одиночки в возрасте до 35 лет с наличием одного ребенка.

Семья должна быть платежеспособной. Государство предоставляет субсидию в 30% или 35% от стоимости жилья, а остальное ее получатели выплачивают сами (сразу или в ипотеку). Наличие средств на доплату нуждается в подтверждении.

При этом семья считается нуждающейся в улучшении жилищных условий, если все ее члены обеспечены жилой площадью менее установленной в регионе нормы или проживают в помещении, не соответствующем техническим и санитарным требованиям.