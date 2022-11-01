Путин – Эрдогану: Киев должен гарантировать безопасность «зернового коридора»

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили сделку по вывозу зерна из украинских портов и причины, по которым Россия из нее вышла.

Путин сообщил Эрдогану, что киевский режим при поддержке западных кураторов использовал созданный для транспортировки украинских зерновых морской гуманитарный коридор для нанесения ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе. Он подчеркнул, что именно эти корабли обеспечивали безопасное функционирование маршрута, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой «Черноморской инициативы».

Также Путин напомнил Эрдогану о невыполнении второй части «продуктовой сделки» – по обеспечению доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он напомнил, что за три месяца действия этих договоренностей так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам.

Путин подчеркнул, что Россия готова безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.

Напомним, в конце минувшей недели Минобороны РФ сообщило, что Россия выходит из соглашения по «зерновому коридору» из-за теракта на Черноморском флоте. После этого график движения судов по «зерновому коридору» согласовали без участия РФ, однако Кремль заявил, что без участия России и с учетом обострения конфликта «зерновая сделка» нереализуема.