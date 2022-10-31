Кремль: Без участия России и с учетом обострения конфликта «зерновая сделка» нереализуема

«Зерновая сделка» становится нереализуемой на фоне того, что Россия не может гарантировать безопасность судоходства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Киев стремился к тому, чтобы сорвать договоренности. Так он ответил на вопрос, возможно ли продолжение сделки без участия России.

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема. И приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и не гарантированный», – отметил Песков (цитата по РИА Новости).

Песков добавил, что на фоне действий украинских властей наблюдается обострение конфликта и подчеркнул, что действия украинской стороны привели сделку под угрозу. Россия, по его словам, продолжает по дипломатической линии контакты с турецкой стороной и ООН.

Напомним, в минувшую субботу Минобороны РФ сообщило, что Россия выходит из «зерновой сделки» из-за теракта на Черноморском флоте. После этого График движения судов по «зерновому коридору» согласовали без участия РФ – об этом договорились ООН, Турция и Украина. Сегодня Киев заявил, что украинские порты покинули 12 судов с зерном.