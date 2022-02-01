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Экономика
1 февраля 2022  15:19

Путин: Энергетика является важной сферой сотрудничества России и Венгрии

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В сотрудничестве между Россией и Венгрией энергетика занимает очень важное место, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Премьер-министром республики Виктором Орбаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава российского государства отметил, что поставки энергоресурсов в республику из РФ стабильны и своевременны.

Также, несмотря на все ограничения, за последние 11 месяцев 2021 года объем товарооборота между двумя странами вырос на 30 процентов.   

«Это хороший сигнал, продолжаются крупные проекты: строительство атомной электростанции. Энергетика, в целом, занимает большое место в нашем сотрудничестве», – сказал он.

Встреча главы государства с Премьер-министром Венгрии проходит в Москве, куда Орбан прибыл с рабочим визитом.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ключевыми темами сегодняшних переговоров будет развитие двустороннего сотрудничества в сферах торговли, экономики, энергетики и культурно-гуманитарной области и обмен мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности в Европе.

#Владимир Путин #Венгрия #энергетика
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